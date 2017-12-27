Уругвайский футболист в 41 год перешел в 26-ю команду в карьере

Бывший нападающий сборной Уругвая Себастьян Абреу перешел в чилийский клуб «Аудакс Итальяно». Команда стала для 41-летнего футболиста 26-й в карьере. Об этом сообщает Daily Mail.

Форвард установил рекорд Гиннесса по числу клубов, за которые он играл во время карьеры. Абреу побил достижение немецкого вратаря Лутца Пфанненштиля, который завершил карьеру в 2011 году. Немец стал единственным профессиональным футболистом, поигравшим во всех конфедерациях ФИФА.

Абреу выступал в 11 странах. Также уругваец держит рекорд по количеству переходов: он 30 раз менял команду, иногда возвращаясь в те, за которые выступал ранее.

Нападающий получил прозвище El Loco («Сумасшедший»). Самыми известными клубами в его карьере были испанские «Реал Сосьедад» и «Депортиво». За сборную Уругвая Абреу провел 70 матчей и забил 26 мячей.

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