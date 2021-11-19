В Раде рассказали «о плюнувшем в лицо немцам» украинском после

Депутат Рады Бужанский: слова посла Мельника о голодоморе из-за ФРГ повлияют на старт СП-2

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский заявил в своем Telegram-канале, что слова украинского посла в ФРГ Андрея Мельника о косвенной ответственности Берлина за «голодомор» могут оказать влияние на старт газопровода «Северный поток-2».

«Комментировать тут нечего, кроме того, что посол выбрал наилучший момент для того, чтобы плюнуть в лицо немцам — период последних согласований СП-2 ("Северный поток-2", — прим. "Ленты.ру")», — написал депутат.

Бужанский отметил, что считает слова дипломата наивысшей степенью неуважения к памяти жертв трагических событий начала 1930-х годов.

Ранее Мельник в своем Twitter-аккаунте написал, что Германия косвенно ответственна за голод на территории Украинской ССР, поскольку Берлин был главным торговым партнером СССР в 1932-м. Поэтому посол сделал вывод, что ФРГ «морально обязана признать это преступление геноцидом украинского народа».

18 ноября российские власти объявили о готовности газопровода «Северный поток-2». По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, технически к запуску все готово.