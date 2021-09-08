На Украине обвинили русских в низкой численности украинцев

Украинский историк Мартинюк обвинил русских в том, что украинцев меньше ста миллионов

Украинский историк Ростислав Мартинюк заявил, что в 2021 году украинцев должно было быть не менее ста миллионов. Об этом он написал в статье для издания Gazeta.ua, передает РИА Новости.

Мартинюк отметил, что у украинцев имеются серьезные вопросы к русским по этому поводу. Он подчеркнул, что из-за голодомора 1932-1933 годов на Украине погибли 15,5 миллиона человек. По его словам, именно сто лет назад украинская нация разворачивалась в глобальную силу, по демографическому потенциалу сопоставимую с японцами, британцами или американцами.

Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович предложил переименовать страну в Русь-Украину. Он заверил, что республика является прямой наследницей Киевской Руси, а Россия лишь «с натяжкой» может претендовать на это. В дальнейшем советник заявил, что это была шутка и его личное мнение.

Голод в СССР в 1932-1933 годах охватил масштабные территории страны, входившие в состав Украинской ССР, Российской СФСР (включая Казахскую АССР, регионы Центрального Черноземья, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири) и Белорусской ССР.