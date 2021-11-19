Бортпроводник раскрыл неожиданные факты о своей работе

Сотрудник американских авиалиний Томми Чимато (Tommy Cimato), который прославился в социальных сетях благодаря роликам о профессии, раскрыл неожиданные для пассажиров факты о своей работе. Ими он поделился в личном TikTok-аккаунте.

Чимато объяснил, что когда пассажир нажимает кнопку вызова бортпроводника, зеленая лампочка загорается не только над его сиденьем, но и в проходе самолета неподалеку от его ряда. Таким образом, члены экипажа могут быстро сориентироваться и понять, в какой части самолета потребовалось их помощь.

Кроме того, американец раскрыл значение двойного звукового сигнала, который по тональности звучит как вызов бортпроводника. По его словам, таким образом командир воздушного судна предупреждает экипаж о последнем снижении высоты и скорой посадке (приблизительно в течение десяти минут).

Ранее в ноябре этот же сотрудник американской авиакомпании объяснил секретное значение звуковых сигналов для членов экипажа на борту самолета. По его словам, два сигнала (первый в высокой тональности, второй — в низкой) во время полета означают входящий телефонный звонок на летной стойке или когда бортпроводник из одной части лайнера пытается связаться с коллегой, который находится в другом секторе воздушного судна.