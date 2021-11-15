Бортпроводник раскрыл секретное значение звуковых сигналов на борту самолета

Сотрудник американских авиалиний Томми Чимато (Tommy Cimato), который прославился в социальных сетях благодаря роликам о профессии, раскрыл секретное значение звуковых сигналов для членов экипажа на борту самолета. Об этом он поделился в личном TikTok-аккаунте.

Бортпроводник объяснил, что два сигнала (первый в высокой тональности, второй — в низкой) во время полета означают входящий телефонный звонок на летной стойке или когда бортпроводник из одной части лайнера пытается связаться с коллегой, который находится в другом секторе воздушного судна.

Три непрерывных двойных сигнала (высокий и низкий) говорят об аварийной ситуации на борту. Одиночное оповещение (в одной тональности) указывает членам экипажа на то, что кому-то из пассажиров потребовалась помощь. В этом случае человек нажимает кнопку вызова бортпроводника, которая находится над его креслом или на сервисной панели в туалетной комнате.

Ранее в ноябре этот же бортпроводник назвал самые нелепые вопросы, которые он когда-либо слышал на борту. По его словам, однажды пассажир экономкласса спросил его, куда летят путешественники, сидящие в бизнес-классе. Другая странность — это попытка узнать у члена кабинного экипажа, сколько раз он летал на самолете за всю свою жизнь.