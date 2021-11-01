Бортпроводник раскрыл необычный факт о своих перемещениях по миру

Сотрудник американских авиалиний Томми Чимато, который прославился в социальных сетях благодаря роликам о профессии, раскрыл необычный факт о своем расписании и перемещениях по миру. Об этом он рассказал в своем TikTok-аккаунте.

По словам бортпроводника, иногда он летает на самолете в качестве обычного пассажира, однако при этом ему выплачивают деньги — заработную плату по обычной ставке.

«Многие спросят: “Зачем авиакомпании платить тебе за то, что ты просто летишь из одного места в друге?” Все просто. Иногда в конкретном аэропорту или на определенном рейсе не хватает бортпроводников, поэтому им выгодней доставить сотрудника из другого города», — пояснил он.

Американец также добавил, что таким образом бортпроводники могут быстрее набрать необходимое количество часов, которое им нужно отработать за месяц.

Ранее в октябре бортпроводник британской авиакомпании Мигель Муньос назвал самые необходимые для путешествий вещи в чемодане. Он порекомендовал брать с собой тканевые мешки для упаковки вещей в сумку. Он пояснил, что подобная сортировка помогает ему сэкономить время в путешествии и облегчить выбор вещей на каждый день.