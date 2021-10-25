Бортпроводник рассказал о секретной двери в туалет на борту самолета

Сотрудник американских авиалиний Томми Чимато (Tommy Cimato), который прославился в социальных сетях благодаря роликам о профессии, раскрыл несколько секретов своей работы. Ими он поделился в личном TikTok-аккаунте.

Бортпроводник рассказал, что на некоторых самолетах откидное сиденье для членов экипажа располагается прямо на двери уборной. «Поэтому пассажиры иногда не могут найти туалет на борту», — добавил Чимато.

Кроме того, сотрудник авиакомпании показал, как незаметно выглядит эта дверь со стороны салона воздушного судна — вход в туалет находится на одном уровне с последним рядом кресел. Также в уборной есть небольшой иллюминатор.

Помимо прочего, бортпроводник показал на видео, какие виды снеков предлагаются пассажирам первого класса, а также напомнил, что члены экипажа сами закрывают дверь самолета.

Ранее в августе еще один бортпроводник перечислил пять секретов свой профессии, о которых не знают обычные пассажиры. Так, по его словам, из-за ненормированного графика работы на смену членов экипажа может выпасть пять полетов или 16 рабочих часов.