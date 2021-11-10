Бортпроводник назвал самые глупые вопросы пассажиров на борту самолета

Сотрудник американских авиалиний Томми Чимато, который прославился в социальных сетях благодаря роликам о профессии, назвал самые нелепые вопросы, которые он когда-либо слышал на борту. Об этом он рассказал в своем TikTok-аккаунте.

По его словам, однажды пассажир эконом-класса спросил его, куда летят путешественники, сидящие в бизнес-классе. «Мы все находимся в одном самолете и летим в одно и то же место, что за глупый вопрос?» — рассказал бортпроводник.

Другой странный вопрос — это попытка узнать у члена кабинного экипажа, сколько раз он летал на самолете за всю свою жизнь. Чимато пояснил, что уже давно не ведет этому счет — например, за последние 48 часов он делал это девять раз.

Также он рассказал, что некоторые путешественники жалуются на громкий шум в самолете из-за системы кондиционирования и просят бортпроводников что-то с этим сделать.

Ранее в ноябре американская компания по производству тренажеров разработала программу для занятий спортом во время полета. Согласно планам, ролики с тренировками будут запускать на экранах в салонах самолетов — пассажиры смогут выполнять упражнения по растяжке и медитации.