Новый тренд на борту самолетов удивил путешественников и вызвал споры в сети

Американская компания разработала программу для занятий фитнесом и йогой в самолете

Новый тренд на занятие фитнесом и йогой в самолете удивил путешественников и вызвал споры в сети. Информация об этом появилась на сайте The Sun.

Американская компания по производству тренажеров разработала программу для занятий спортом во время полета. Ролики с тренировками планируется запускать на экранах в салонах самолетов. Пассажирам будут доступны 20-минутные занятия по растяжке и медитации.

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Пользователи сети неоднозначно отреагировали на новый фитнес-тренд. Одним идея показалась странной: «Мне категорически не нравится эта задумка», «Это так глупо», «Не могу дождаться, когда меня зажмет между окном и дураком, решившим заняться фитнесом», «Я надеюсь, что не получу удар локтем по голове в результате подобных растяжек».

Другие юзеры оценили замысел компании и посчитали идею полезной. «Это же гениально», «Наконец кто-то до этого додумался!», «Это очень круто», — написали они.

Ранее в сентябре бортпроводник американских авиалиний Томми Чимато (Tommy Cimato) раскрыл тайный способ комфортно поспать в самолете. На размещенном в сети видео молодой человек снимает сиденье с пассажирского кресла и устанавливает его в проходе между рядами. «Получается подобие кровати, — поясняет он.