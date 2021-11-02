Бортпроводник перечислил самые нелепые вопросы пассажиров во время полета

Сотрудник американских авиалиний Томми Чимато, который прославился в социальных сетях благодаря роликам о профессии, рассказал о самых глупых вопросах пассажиров, которые он когда-либо слышал. Наблюдениями он поделился в своем TikTok-аккаунте.

Так, одна из ситуаций произошла во время рейса из Калифорнии в штат Техас — путешественник задал ему вопрос, над какими странами будет пролетать самолет. «Вы серьезно? Мы летим только над США», — удивился он.

Другой нелепый случай — это попытка пассажиров узнать, в какое конкретно время воздушное судно покинет зону турбулентности. По словам бортпроводника, ему пришлось объяснять туристам, что это довольно непредсказуемое явление, которое случается не по расписанию.

Ранее, в октябре, бортпроводник назвал худший тип пассажиров в самолете. По его словам, членов кабинного экипажа сильнее всех раздражают путешественники, которые жалуются на всякие мелочи. «Есть определенные вещи, которые просто находятся вне нашего контроля. Например, если воздушное судно задерживается из-за непогоды или из-за технических неполадок», — объяснил он.