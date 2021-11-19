Лавров выразил озабоченность сотрудничеством Турции и Украины

Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу выразил озабоченность Кремля турецко-украинским сотрудничеством в военно-технической сфере. Об этом говорится на сайте МИД России.

Также российский министр обратил внимание турецкого коллеги, что поощрение Анкарой и другими западными странами курса властей Украины на эскалацию напряженности на юго-востоке ведет к дестабилизации обстановки в регионе. Также Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Закавказье и на Балканах.

31 октября Чавушоглу заявил, что беспилотники Bayraktar, проданные Украине, больше не могут называться турецкими. Он также призвал не винить Анкару в том, что Киев использует этот вид вооружений в боевых действиях. Чавушоглу упомянул, что турецкие военные находят российское оружие во время контртеррористических операций, но не обвиняют саму Россию.