В России призвали Турцию нести ответственность за проданные Украине беспилотники

Сенатор Пушков: абсолютно ясно, для чего Украина закупает у Турции беспилотники Bayraktar

Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал Турцию нести ответственность за проданные Украине беспилотники. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Российский сенатор привел разъяснение главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу о том, что после продажи дроны Bayraktar становятся украинской собственностью, поэтому к Анкаре не может быть претензий за их действия.

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Пушков подчеркнул, что до того, как совершена сделка, беспилотники являются собственностью Турции, и именно она решает, кому продавать это оружие.

«Ведь абсолютно ясно, для чего и против кого Украина закупает турецкие беспилотники. Абсолютная ясность ситуации, очевидная и для Анкары, не может не накладывать на Турцию долю ответственности за последствия их применения», — заключил сенатор.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников по итогам поездки на Донбасс заявил, что Киев закупит у Анкары партию ударных дронов Bayraktar для нужд вооруженных сил страны.

В конце октября Украина впервые использовала в боевых действиях в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar ТВ2. Это вызвало острую критику со стороны России.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что примененные Украиной в Донбассе беспилотники Bayraktar не могут называться турецкими после соглашения о продаже.