Одна из отравившихся незамерзайкой в Казани студенток скончалась

В Казани одна из студенток, которая отравилась незамерзайкой, умерла в больнице

Одна из студенток, которая отравилась метанолом в поселке Салмачи в Казани, умерла в больнице. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава Татарстана, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что врачи приложили все усилия для спасения россиянки. «Все эти дни [врачи] жили в больнице и не отходили от постели пострадавшей», — заявили в министерстве.

По данным Минздрава, с 16 ноября погибшая студентка находилась в коме. В реанимационном отделении также находятся еще двое пострадавших.

Студенты отравились во время вечеринки в поселке Салмачи в ночь на 16 ноября. Компания из 19 человек в возрасте от 20 до 22 лет по ошибке забрала из багажника бутыль с незамерзающей жидкостью вместо емкости с алкоголем, после чего добавили в нее ароматизаторы и по ошибке выпили.

В крови у госпитализированных россиян нашли метанол. Всего с больницы попали 15 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

