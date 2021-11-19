Появилось видео вторжения противников QR-кодов в волгоградский Роспотребнадзор

Появилось видео, на котором запечатлен момент вторжения противников QR-кодов в здание управления Роспотребнадзора Волгограда. Запись опубликована на YouTube-канале «Все в наших руках!».

На кадрах видно, как неизвестные женщины заходят в кабинет, на котором висит табличка «Отдел эпидемиологического надзора». Одна из них спрашивает у сотрудницы ведомства: «Паспорт будете показывать с QR-кодом?». Далее они проследуют в другие кабинеты, где обращают внимание на то, что некоторые работницы Роспотребнадзора сидят без защитной маски.

Ранее 19 ноября сообщалось, что группа людей ворвалась в офис управления Роспотребнадзора по Волгоградской области: минуя турникет и охрану, они пошли в кабинет к главе ведомства Ольге Зубаревой, нарушив работу управления. Сама Зубарева комментировать инцидент отказалась.

Позднее стало известно, что атаку на волгоградский Роспотребнадзор могла организовать местная активистка Оксана Барабанова —отстраненная от работы сотрудница социальной службы из Тракторозаводского района.