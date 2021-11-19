В России ответили на угрозы НАТО разместить ядерное оружие в Восточной Европе

Если США разместят ядерные силы на территории Восточной Европы, Россия ответит на эту угрозу зеркально и разместит свое оружие, а также системы ПВО на территории Белоруссии, заявил военный эксперт Алексей Леонков. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что РФ всегда будет действовать в интересах собственной безопасности.

Американские ракеты могут появиться в Восточной Европе, если Германия откажется разместить их на своей территории. Переносом ядерных вооружений НАТО на восток 19 ноября пригрозил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Россия ответит зеркально: как только Штаты начнут размещать свои ракеты, мы разместим свои, — заявил Леонков. — Недавно была изменена общевоенная доктрина Союзного государства. Она стала более расширенной, а территория Белоруссии будет защищена всеми видами вооружения и военной техники, которые присутствуют у нас. И это не только ПВО — если американцы разместят ракетный комплекс в Польше, мы разместим такое оружие, которое его перекроет. Так что Россия всегда будет действовать в интересах собственной безопасности, а также безопасности Союзного государства».

Ранее Столтенберг объяснил присутствие военных сил НАТО на востоке альянса и в Черном море соображениями обороны. Генеральный секретарь НАТО отметил, что такая диспозиция войск не угрожает России.