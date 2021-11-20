Александр Емельяненко объяснил интерес к старым фото с братом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко объяснил появление в его социальных сетях старых снимков, где он запечатлен с братом Федором Емельяненко. Об этом он рассказал в интервью BOSTANOF MMA на YouTube.

40-летний тяжеловес признался, что не скучает по старшему брату. Емельяненко подчеркнул, что их часто можно увидеть на старых снимках вместе, потому что оба бойца в прошлом часто тренировались совместно. Тяжеловес опубликовал ряд снимков в Instagram.

«Я попросил младшего брата Ивана собрать эти ретроснимки и отсканировать, чтобы они не пропали», — добавил он. Емельяненко также заявил, что уже пытался связаться с Федором. «Если он захочет поговорить, позвонит сам. Я уже ему звонил», — отметил тяжеловес.

18 ноября стало известно, что Емельяненко вновь выступит по правилам MMA. Он заменит Вячеслава Василевского на турнире Fight Nights Global, запланированном на 27 ноября. Российский тяжеловес подерется с бразильцем Марсио Сантосом.

Емельяненко не дрался в профессиональных MMA с лета 2020-го. Тогда он уступил нокаутом соотечественнику Магомеду Исмаилову.

Публичный конфликт между братьями Емельяненко начался в 2017 году, когда Александр в СМИ раскритиковал брата и его окружение за отказ поддержать его в ссоре с тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал брата Иудой.