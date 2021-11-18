Стал известен следующий соперник Александра Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко проведет бой на турнире Fight Nights Global. Об этом в Instagram сообщил глава промоушена Камил Гаджиев.

Спортсмен заменит заболевшего соотечественника Вячеслава Василевского в поединке против бразильца Марсио Сантоса. Бой состоится 27 ноября на турнире Fight Nights Global в Сыктывкаре и станет главным событием вечера.

В сентябре Емельяненко провел боксерский поединок с блогером Артемом Тарасовым. В MMA тяжеловес не выступал с лета 2020-го. Тогда он уступил нокауту соотечественнику Магомеду Исмаилову.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Pro FC, M-1 Global, RCC, ACA. На его счету 28 побед при восьми поражениях. Один бой с его участием завершился вничью. Сантос провел 22 поединка, в которых одержал 15 побед и потерпел шесть поражений, еще один бой завершился с ничейным результатом.