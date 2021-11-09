Емельяненко описал разницу в мышлении мужчин и женщин

Александр Емельяненко в Instagram высказался о разнице в мышлении мужчин и женщин

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в шутливой манере высказался о разнице в мышлении мужчин и женщин. Пост доступен в Instagram спортсмена.

40-летний тяжеловес разместил видео, где, сидя в машине, он рассуждает о мышлении мужчин и женщин. «Хотите знать разницу? Представьте, что мысль мужчины это зерно, которое падает в почву. Оно постепенно прорастает. Сперва одна веточка-мысль, потом вторая. А у женщин как? Ну упало зерно в эту почву мыслей — и сразу целый куст!» — заявил Емельяненко и улыбнулся.

Подписчики Емельяненко оценили юмор бойца. В частности, пользователь juragaty написал: «Сейчас у фемок подгорит!» «Денежный куст вырастает у женщин в голове, причем из любой семечки», — отметил samsonovaleksei.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, RCC и ACA. Свой последний профессиональный бой в MMA он провел летом 2020-го. Тогда он уступил Магомеду Исмаилову нокаутом.