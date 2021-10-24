Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко отреагировал на победу брата Федора над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве. Его слова приводит «Все про спорт».

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Спортсмен заявил, что Емельяненко подошел к поединку в идеальной форме, которая поможет ему и в дальнейшем побеждать и нокаутировать всех соперников. «Бой начался хорошо, с разменов, но Федор даже не пытался перевести в партер. Он показал, что очень хорошо доминирует в стойке, и нокаутировал своего соперника в первом раунде. Он очень хорошо встречает и атакует. Пускай его соперники подбирают тактику и пытаются работать дальше», — посчитал он.

Поединок Емельяненко с Джонсоном прошел в субботу, 23 октября, в рамках турнира Bellator 269 в Москве. Россиянин отправил соперника в глубокий нокаут в первом раунде. Для 45-летнего бойца это 40-я победа в карьере.

После победы Емельяненко поблагодарил болельщиков за поддержку. Россиянин отметил, что ему было очень приятно выступать на родине. Он также выразил надежду, что болельщикам удалось окунуться в атмосферу крупного спортивного события.