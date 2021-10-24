Тактаров рассказал об опасности победы Емельяненко над Джонсоном

Олег Тактаров о победе бойца Федора Емельяненко: его вытянут еще на три боя, это опасно

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров в Instagram высказался о победе соотечественника Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator в Москве.

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Спортсмен поздравил соотечественника с победой, отметив, что его соперник был опасным из-за разницы в возрасте. «Отличный пример команде. Одно расстраивает: теперь его вытянут еще на три боя с условиями, от которых будет трудно отказаться. Это очень опасно», — рассказал он.

Поединок Емельяненко с Джонсоном прошел в субботу, 23 октября, в рамках турнира Bellator 269 в Москве. Россиянин отправил соперника в глубокий нокаут в первом раунде. Для 45-летнего бойца это 40-я победа в карьере.

После победы Емельяненко поблагодарил болельщиков за поддержку. Россиянин отметил, что ему было очень приятно выступать на родине. Он также выразил надежду, что болельщикам удалось окунуться в атмосферу крупного спортивного события.

