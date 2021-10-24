Джонсон рассказал о травме во время боя с Емельяненко

Емельяненко травмировал Джонсону челюсть в бое на турнире Bellator в Москве

Американский боец смешанного стиля (MMA)Тимоти Джонсон рассказал о том, что во время боя с россиянином Федором Емельяненко на турнире Bellator в Москве он получил травму. Об этом сообщает ТАСС.

По словам спортсмена, Емельяненко «зарядил ему прямо в челюсть», и теперь она болит. Американец также отметил, что его противник был очень быстр и точен, а также признал проблемы со своим планом на бой. «Но я в любом случае рад, поскольку вышел на бой против легенды», — подчеркнул Джонсон.

Встреча бойцов прошла в субботу, 24 октября, на турнире Bellator 269 в Москве. Россия впервые в истории приняла ивент американского промоушена.

45-летний Емельяненко нокаутировал соперника на второй минуте боя в первом раунде. Он одержал 40-ю победу в карьере.

