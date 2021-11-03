Менеджер Александра Емельяненко назвал проблему с организацией боя с Джиганом

Менеджер Александра Емельяненко: бой с Джиганом не готова принять ни одна площадка

Организаторы поединка российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко против рэпера Джигана столкнулись с проблемой. Об этом «Матч ТВ» рассказал менеджер спортсмена Азамат Бостанов.

Основной трудностью он назвал поиск места проведения встречи. По его словам, сейчас бой не готова принять ни одна площадка. «Изначально нам поступило предложение об этом бое, но на этом все — никакого продолжения истории», — добавил Бостанов.

Ранее в среду, 3 ноября, блогер Артем Тарасов назвал условие, при котором Джиган согласится провести бой. По его словам, музыкант требует выплаты ему 25 миллионов рублей до поединка.

15 октября поединок предложил провести в Грозном глава Чечни Рамзан Кадыров. Среди возможных мест, которые готовы принять встречу, также указывалась столичная «ВТБ Арена».