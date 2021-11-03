Названо условие для проведения поединка между Джиганом и Александром Емельяненко

Блогер Тарасов заявил, что Джиган проведет бой с Александром Емельяненко за 25 миллионов

Блогер Артем Тарасов рассказал об условии для проведения поединка между рэпером Джиганом и бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко. Его слова приводит NEWS.ru.

Блогер посчитал, что Джиган согласится подписать контракт, если ему до боя выплатят 25 миллионов рублей, что составляет половину названного гонорара. «Могу сказать лично от себя, уверен, что если он будет платить такие суммы, то в этом и следующем году схватка не состоится. Возможно, и в будущем», — заявил Тарасов.

15 октября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что заинтересован в проведении поединка между Емельяненко и Джиганом на территории республики. Политик предложил организовать бой знаменитостей именно в Грозном.

Джиган должен стать следующим соперником Емельяненко. Менеджер спортсмена Азамат Бостанов заявил, что его подопечный и музыкант готовы драться, но контракт на бой пока не подписан. Музыкант заявлял, что намерен заработать 50 миллионов рублей на схватке с Емельяненко. Он готов драться как по правилам MMA, так и по правилам кикбоксинга или бокса.