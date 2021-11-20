В США нашли мертвым одного из самых разыскиваемых преступников

Спасатели из американского штата Южная Каролина обнаружили мертвым Фредерика Сесила Маклина, с 2006 года находившегося в федеральном списке 15 самых разыскиваемых лиц. Труп 70-летнего преступника находился в частном доме, сообщает Associated Press.

По оценкам судмедэкспертов, мужчина скончался четыре месяца назад, в июле, по естественным причинам. В службу спасения с просьбой проверить дом обратился местный житель. Он сообщил, что уже давно не видел своего соседа.

Маклин был объявлен в розыск 16 лет назад по обвинению в сексуальном насилии над детьми. Последние годы он жил по поддельным документам под именем Джеймс Фицджеральд.

Как подчеркнули в полиции, в настоящее время расследование хочет выйти на предполагаемых сообщников преступника и понять, кто помог ему получить паспорт. Не исключено, что мужчина мог быть причастен и к ряду других преступлений.

