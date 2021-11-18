Автора детских книг арестовали за педофилию

Автора детских книг, бывшего учителя начальных классов Пола Лоу (Paul Edward Lowe) из американского штата Калифорния, обвинили в 14 случаях сексуального насилия над детьми. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Расследование началось после того, как 32-летний потерпевший признался, что более 20 лет назад его изнасиловал школьный учитель в городке Риверсайд. По его словам, большинство домогательств происходили за пределами школы, однако были случаи насилия прямо в учебном заведении.

Лоу преподавал в начальной школе Taft в Риверсайде около пяти лет — с 1997-го по 2002 год, однако после внезапно уволился. Как выяснилось позже, его обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетним. Кроме того, в начале 1990-х Лоу был юношеским футбольным тренером, два года преподавал в частной школе Hacienda Heights, а также работал в молодежном лагере и писал книги для детей.

9 ноября писатель был арестован. Ему предъявили обвинения в 14 случаях сексуального насилия над детьми — однако полиция не отрицает, что жертв изнасилования может быть больше. Сейчас мужчина содержится под стражей под залог в 5 миллионов долларов.

17 ноября стало известно, что в Южноафриканской республики (ЮАР) осужденного за растление малолетней мэра переизбрали на новый срок.

