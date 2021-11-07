Девочке удалось спастись от педофила благодаря жесту из TikTok

В США пропавшей без вести 16-летней девочке удалось спастись от похищения педофилом благодаря тому, что та показала водителю соседней машины жест, который ранее увидела в TikTok. Об этом сообщает Fox 8 News.

Ехавший рядом с автомобилем похитителя мужчина обратил внимание на то, что пассажирка показывает ему жестами международный универсальный сигнал о помощи в случае домашнего насилия или других проблем — она повернула к нему ладонь, сжала большой палец и накрыла его остальными пальцами. Он понял ее жестикуляцию и тут же позвонил в полицию.

В итоге правоохранители остановили автомобиль и задержали 61-летнего мужчину прямо на автомагистрали. На заднем сидении он вез похищенную несовершеннолетнюю девочку. В его телефоне были найдены ее снимки сексуального характера. Пострадавшая рассказала, что проехала с похитителем ряд штатов.

Ранее стало известно, что владельцы китайской версии приложения TikTok (Douyin) ограничили время просмотра контента для детей младше 14 лет. Теперь пользователи данной возрастной категории смогут пользоваться популярным приложением только 40 минут в день в любое время с 6 до 22 часов. В остальное время платформа будет недоступна.