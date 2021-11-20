Дерипаска раскритиковал Ходорковского после слов о Путине

Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского после его слов о возможном уходе президента Росиии Владимира Путина. Своим мнением бизнесмен поделился в Telegram-канале.

«Создается впечатление, что вся мыслительная активность одного из "лондонских сидельцев" сводится к максимально частому произнесению слова "транзит". И это ничего, что сегодня на дворе 2021 год, а нынешняя Конституция дает право Путину идти на выборы еще на пару сроков. Но как настоящий комсомолец, Ходорковский электризует своих сторонников издалека нетерпением перемен, немедленных и неизбежных», — написал Дерипаска.

Накануне Ходорковский заявил, что Дерипаска относится к тем гражданам, кто верит в то, что Путин «будет жить вечно». По словам экс-главы ЮКОСа, уход нынешнего президента с поста «спасет Россию».

Ранее Дерипаска назвал враньем утверждение Центробанка о невозможности повлиять на экономический рост. «Они говорят "мы не можем" — ну, вранье. Долговой рынок — серьезный инструмент для обеспечения», — подчеркнул он. По мнению бизнесмена, следует сделать ЦБ ответственным не только за монетарную политику, но и за экономический рост страны.