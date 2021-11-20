Эстонцы начали строить заграждения на границе с Россией

Эстонские военнослужащие вместе с сотрудниками полиции и пограничниками начали строить временные заграждения на границе с Россией, пишет ERR.

Работы начались на северо-востоке страны в Нарве в русле реки Куйвайыги, а также на юго-востоке в деревне Меремяэ и на реке Пиуза. Заместитель гендиректора департамента полиции и погранохраны по охране границы Эгерт Беличев заявил, что пока миграционное давление на Эстонию не увеличилось, «но, если оно изменится, быстрая установка временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной миграции».

Министр обороны страны Калле Лаанет ранее сообщал, что ведомство установит на восточной границе республики 130 км заградительной проволоки для предотвращения «гибридной угрозы». Также он обещал, что страна направит 100 военнослужащих на польско-белорусскую границу для урегулирования миграционного кризиса. На границу с Польшей в Белоруссии в начале ноября прибыли тысячи беженцев из стран Ближнего Востока, которые рассчитывают проникнуть на территорию Европейского союза.