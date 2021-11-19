Эстония поможет Польше отразить «гибридную атаку» Белоруссии

Эстония направит 100 военнослужащих на польско-белорусскую границу для урегулирования миграционного кризиса. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, передает ERR.

По его словам, Таллин готов оказать помощь полякам в отражении «гибридной атаки» Белоруссии, которая использует беженцев к качестве инструмента давления на Европейский союз (ЕС). Глава оборонного ведомства добавил, что в состав подразделения, которое будет отправлено на помощь польским военным, входят военнослужащие Сил обороны и офицеры военной полиции.

Также, отметил министр, Эстония поможет Польше усовершенствовать возможности разведки и передаст Варшаве несколько беспилотников. «Мы рассчитываем, что, когда помощь понадобится нам, они тоже нам помогут», — сказал Лаанет и напомнил, что Эстония первой оказала поддержку Литве летом, когда миграционный кризис только начинал разгораться.

В начале ноября на восточном рубеже Белоруссии обострился миграционный кризис. Тысячи беженцев из стран Ближнего Востока подошли к заграждениям на границе и попытались проникнуть на территорию Европейского союза. Польским силовикам пришлось использовать дополнительные силы, чтобы сдержать их напор. Генштаб Белоруссии после инцидента начал проверки.

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