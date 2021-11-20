Россиянина обвинили в размещении фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Прокуратура Приморского края обвинила жителя Владивостока в реабилитации нацизма. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Мужчине вменяют статью УК «Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично». По версии следствия, он разместил на сайте «Бессмертный полк онлайн» фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в марте рассказал о наказании для тех, кто ранее присылал фото нацистов на сайт «Бессмертного полка». По его словам, все те, кто разместил на сайтах акции снимки нацистских преступников и предателей родины, уже понесли заслуженное наказание.

