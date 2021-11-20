В Нидерландах протестующие пострадали от выстрелов полиции

Полицейские ранили нескольких человек во время разгона протеста в Роттердаме

В Нидерландах несколько человек пострадали из-за предупредительных выстрелов полиции, которые прозвучали во время разгона протестующих в Роттердаме. Об этом сообщает издание NL Times.

По словам нидерландских СМИ, как минимум два человека ранены. «Полицейские вынуждены были открыть огонь, и минимум два человека получили ранение. Обстоятельства и причины стрельбы пока неизвестны», — передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Протесты в Роттердаме инициировали противники ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. На прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил, что власти страны решили ввести новый локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничительные меры будут действовать до 4 декабря.