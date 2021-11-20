Личный врач Саакашвили оценил его состояние после голодовки

Личный врач Саакашвили: после голодовки ему нужна реабилитация в гражданской клинике

Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе оценил состояние политика после длительной голодовки. Об этом сообщает ТАСС.

По словам медика, для полного восстановления экс-лидеру необходимо находиться в гражданской клинике несколько месяцев.

«Реабилитация должна быть длительной — один, два, три, четыре месяца. Поэтому, если бы я имел право принятия решения, то такому человеку дал бы возможность лечиться за пределами тюрьмы и тюремного надзора, в гражданской клинике», — сказал Кипшидзе.

Врач также заявил, что у Саакашвили имеются проблемы неврологического характера, поэтому сложно прогнозировать, как будет восстанавливаться организм. Кипшидзе передал слова Саакашвили о том, что он чувствует себя комфортабельно и благодарит врачей в Гори за оказание помощи.

Ранее стало известно, что Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку. Он принимает пищу по схеме, состояние его здоровья стабильное. Схема его лечения была разработана при участии не только членов консилиума, но и врачей республиканской больницы и гастроэнтеролога, отметила врач Шарашенидзе. Она добавила, что Саакашвили жалуется на головные боли, за ним пристально следят медики.

18 ноября Саакашвили упал в обморок на встрече с адвокатами. На следующий день министр юстиции предложил отправить политика в военный госпиталь в Гори.