Создателю биткоина предложили вручить Нобелевскую премию

Соучредитель и главный операционный директор криптолендинговой платформы Celsius Network Даниэль Леон предложил выдвинуть создателя блокчейна Bitcoin Сатоши Накамото на Нобелевскую премию. Об этом пишет CalcalistTech.

По словам Леона, придумавший биткоин Накамото «принес больше материального благополучия сотням тысяч людей, чем большинство ученых-экономистов» и заслуживает «нобелевки» по экономике.

Неизвестно, кто является создателем биткоина. Вероятнее всего, Сатоши Накамото — лишь псевдоним, за которым может скрываться даже группа лиц.

Ранее председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что выступает против использования биткоина как платежного средства для расчетов внутри страны. Она добавила, что в целом организация не видит вреда в цифровых валютах за исключением тех случаев, когда они «используются для сомнительных операций».

Набиуллина также подчеркнула, что властям не следует поддерживать рынок криптовалют, «К криптовалютам как к частным валютам, которые претендуют на роль денег, мы относимся крайне негативно. Эти криптовалюты анонимны, за них никто не отвечает, и, на наш взгляд, ответственное государство не должно стимулировать их распространение и вытеснение из платежей», — подчеркнула глава ЦБ.

