Нутрициолог предупредила россиян об опасности популярной специи

Нутрициолог Цапкина: перец чили может быть опасен для людей с язвой или аритмией

Диетолог-нутрициолог Надежда Цапкина предупредила россиян об опасности популярной специи. Об этом она рассказала РИА Новости.

По ее словам, тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, следует быть осторожными с перцем чили, так как он, воздействуя на слизистые, может раздражать их. Она подчеркнула, что красный перец противопоказан людям с его индивидуальной непереносимостью, обострением язвы, аритмией или гипотонией.

При этом диетолог отметила, что в перце чили содержатся витамины А, В и С, которые ускоряют кровообращение, минимизируют риск появления атеросклероза и нормализуют работу сердечно-сосудистой системы. Она добавила, что содержащиеся в данной специи вещества способствуют укреплению сосудов, а также воздействуют на бактерии, убивая их. «Перец чили — отличное противомикробное средство», — объяснила она.

Ранее диетолог Майкл Мосли рассказал, что употребление определенных специй может помочь облегчить боль в суставах, связанную с артритом. Первой из четырех специй, положительно влияющих на организм, является куркума. Кайенский перец и другие сушеные чили также помогают в борьбе с болями в суставах — снимают их. Этот вид перца содержит соединения, известные как капсаициноиды, которые обладают противовоспалительными свойствами. Помимо этого, по словам эксперта, нужно включать в рацион побольше корицы.

