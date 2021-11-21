Бритни Спирс обвинила во лжи Кристину Агилеру

Американская певица обвинила во лжи исполнительницу Кристину Агилеру за отказ ответить на вопрос журналистов о ее освобождении от опекунства. Об этом пишет Page Six.

Когда репортер на красной ковровой дорожке церемонии вручения премии Latin Grammy Awards 2021 стал просить Агилеру поделиться своими мыслями о ситуации вокруг Спирс, она обратилась к своему представителю, который прервал вопрос, сказав: «Нет, сегодня мы этого не делаем. Мне жаль. Однако, спасибо. До свидания». Сама же Агилера выпалила: «Я не могу, но я рада за нее».

Как выяснилось, исполнительница торопилась, чтобы подготовиться к выступлению на церемонии награждения, но Бритни Спирс восприняла это иначе. В сторис на своей странице в социальной сети Instagram она написала: «Отказ говорить, когда ты знаешь правду, равносилен лжи».

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Кроме того, Спирс выразила благодарность за поддержку певице Леди Гаге. «Спасибо тебе за то, что ты действительно нашла время сказать что-то столь доброе. Ты заставила меня плакать», — написала она.

Ранее Бритни Спирс призвала наказать ответственных за ее опекунство родственников и потребовала отправить ее мать Линн Спирс в тюрьму. До этого она назвала свою мать виновной в условиях ее жизни под опекой отца. Певица считает, что Джейми Спирс «недостаточно умен», чтобы самостоятельно придумать такой план.

Бритни Спирс находилась под опекой отца около 13 лет. В течение этого времени денежные средства, заработанные певицей, находились под контролем Джейми Спирса. Он отвечал не только за финансовые вопросы дочери, но и за творческие и личные. 13 ноября суд в США прекратил многолетнее опекунство над исполнительницей.

