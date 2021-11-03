Отец Бритни Спирс потребовал немедленного прекращения опекунства над ней

Отец американской певицы Бритни Спирс Джейми потребовал немедленно прекратить его опеку над дочерью. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на новые судебные документы судебного дела.

«Джейми сделает все, что возможно, чтобы защитить ее и позаботиться о ней, как и делал всю жизнь. И последние 13 лет, будучи ее опекуном. Сейчас это значит, что опеку нужно завершить», — пишут адвокаты Спирса. Они также заверили, что их подзащитный любит и поддерживает артистку.

Отмечается, что Спирс не будет требовать денежной компенсации и обещает при необходимости передать суду все документы, касающиеся дела об опеке. Мужчина также заявил, что всегда действовал в интересах дочери. «Опека должна завершиться сейчас. Нет причин откладывать это даже на секунду», — говорится в документах.

Джейми Спирс был опекуном поп-звезды с 2008 года после ее нервного срыва. На протяжении этого времени денежные средства, заработанные певицей, были под его контролем. Отец Бритни также принимал все решения в ее жизни — от финансовых до творческих вопросов, а также личных встреч.

В 2021 году Джейми Спирса отстранили от принятия решений, связанных с личной жизнью артистки, однако американская исполнительница полностью не избавилась от контроля. Суд постановил назначить ей временного опекуна.