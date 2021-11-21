Макгрегор отреагировал на отставку главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Макгрегор об отставке Сульшера с поста главного тренера МЮ: герой, легенда, икона

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор высказался об увольнении Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Спортсмен отреагировал на отставку специалиста в Twitter.

«Оле, вы вечны, сэр! Икона! Вдохновитель! Герой! Легенда!» — написал боец. Макгрегор также поблагодарил Сульшера за работу и выложил две фотографии с норвежцем.

Сульшер был отправлен в отставку 20 ноября. Это произошло после того, как «Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Уотфорду» в чемпионате Англии.

Норвежский специалист возглавил «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года. Вместе с командой Сульшер в прошлом сезоне дошел до финала Лиги Европы.