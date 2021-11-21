Сульшер покинул «Манчестер Юнайтед»

Английский «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе норвежского специалиста Оле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера. Об этом сообщается на сайте клуба.

В заявлении клуба отмечается, что руководство пришло к сложному для себя решению. «Результаты последних недель принесли разочарование, но они не должны затмить той работы, которая была проделана за эти три года, позволившей перестроить команду», — говорится в тексте. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Майкл Каррик.

20 ноября «Юнайтед» крупно проиграл «Уотфорду» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). После поражения руководство «красных дьяволов» провело экстренное заседание. По его итогам было решено, что Сульшер покинет пост в ближайшие 48 часов. Как утверждал The Sun, норвежец даже попрощался с сотрудниками клуба. Манкунианцы занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ после 12 матчей чемпионата.

Сульшер — бывший игрок «Юнайтед». Он возглавил клуб в декабре 2018-го. Тогда он был назначен исполняющим обязанности. С марта 2019-го норвежец руководил командой на постоянной основе.