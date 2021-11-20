«Манчестер Юнайтед» избавится от главного тренера после разгромного поражения

«Манчестер Юнайтед» уволит Оле-Гуннара Сульшера после поражения от «Уотфорда»

«Манчестер Юнайтед» избавится от тренера Оле-Гуннара Сульшера после разгромного поражения в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) от «Уотфорда». Об этом сообщает The Sun.

Руководство «красных дьяволов» провело экстренное заседание, по итогам которого было принято решение уволить датского специалиста. Ожидается, что Сульшер покинет клуб в ближайшие 48 часов. Датчанин уже попращался с сотрудниками манкунианцев.

Досрочное расторжение контракта обойдется «Юнайтед» почти в 90 миллионов евро. Руководство нацелено на приглашение на вакантный пост Зинедина Зидана, известного по работе в мадридском «Реале».

Ранее «Юнайтед» крупно уступил в выездной встрече с «Уотфордом». «Красные дьяволы» проиграли со счетом 1:4. Манкунианцы занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ после 12 матчей чемпионата.

Сульшер — бывший игрок «Юнайтед». Он возглавил в декабре 2018-го. Тогда он был назначен исполняющим обязанности. С марта 2019-го датчанин руководил командой на постоянной основе.