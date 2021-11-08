Названо условие увольнения тренера «Манчестер Юнайтед»

Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» намерено продолжить работу с главным тренером Уле Гуннаром Сульшером. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источник.

В команде выдвинули 48-летнему специалисту условие, при невыполнении которого он будет уволен: «МЮ» по итогам сезона-2021/2022 в Английской премьер-лиге (АПЛ) не должен опуститься ниже четвертого места. Отмечается, что основная причина доверия к Сульшеру — это результаты в Лиге чемпионов.

Манкунианцы занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков в 11 матчах. Команда отстает от лидирующего «Челси» на девять очков. В Лиге чемпионов «МЮ» после четырех матчей лидируе в группе F, набрав семь очков и опережая испанский «Вильярреал» по дополнительным показателям.

Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в марте 2019 года. В качестве игрока он выступал за команду с 1996 по 2007 год. В его активе 126 голов в 366 матчах за клуб.