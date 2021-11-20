«Манчестер Юнайтед» проиграл 16-й команде АПЛ

«Манчестер Юнайтед» проиграл в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Уотфорду». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на домашней арене «Уотфорда» «Викаридж Роуд». Хозяева открыли счет уже на 28-й минуте матча: отличился Джошуа Кинг. Гол в исполнении Исмаила Сарра позволил «Уотфорду» уйти на перерыв с преимуществом в два мяча. В начале второго тайма «Юнайтед» сократил отставание в счете. На 50-й минуте ворота соперников поразил Донни ван де Бекк.

На 69-й минуте гости остались в меньшинстве. Поле покинул защитник «красных дьяволов» Гарри Магуайр. Уже в компенсированное время хозяева еще дважды огорчиле голкипера манкунианцев. Окончательный счет — 4:1 в пользу «Уотфорда». Таким образом, «красные дьяволы» уступили 16-й команде чемпионата. После 12 туров «Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

9 ноября стало известно, что форвард манкунианцев Криштиану Роналду может покинуть клуб, если Юнайтед не удастся попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.