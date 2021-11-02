Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» назвал критику Роналду богохульством

Бывший игрок «МЮ» Рио Фердинанд заступился за Роналду и назвал его критику богохульством

Те, кто критикует форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, занимаются богохульством. Об этом Daily Mail заявил бывший защитник английской команды Рио Фердинанд.

По мнению игрока, португалец не может быть причиной неудачного выступления команды. Подобные разговоры Фердинанд назвал

позорными и неуважительными. Англичанин также подчеркнул, что не все футболисты должны участвовать в прессинге. По мнению спортсмена, Роналду пришел в «Манчестер Юнайтед» не для этого.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в начале нынешнего сезона. На данный момент он провел семь матчей в Английской премьер-лиге, в которых забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. «МЮ» после десяти туров с 17 очками находится на пятом месте в турнирной таблице.

В Лиге чемпионов 36-летний португалец провел три матча, в которых забил три мяча. «Манчестер Юнайтед» с шестью очками возглавляет группу F.

