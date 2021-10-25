Роналду назвал виновного в поражении МЮ от «Ливерпуля» со счетом 0:5

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в Instagram обратился к болельщикам после разгромного поражения от «Ливерпуля» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Иногда результат не тот, за который мы боремся. Иногда результат получается не таким, который нам нужен. В этом виноваты мы и только мы, потому что винить больше некого», — написал футболист. Он подчеркнул, что болельщики отдают всю свою поддержку команде, и игроки должны дарить им только положительные эмоции.

24 октября МЮ проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:5. Поражение стало крупнейшим за всю историю противостояния клубов. Манкунианцы не могут одержать победу в четырех матчах АПЛ подряд.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом. Его зарплата составляет около 26,5 миллиона фунтов стерлингов (31,1 миллиона евро) в год. Португалец — пятикратный обладатель «Золотого мяча».