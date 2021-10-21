Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов. Об этом сообщает Manchester Evening News.

20 октября «Манчестер Юнайтед» принимал на своем поле «Олд Траффорд» «Аталанту» в рамках третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. Автором победного гола стал Роналду. Как отмечает издание, «Аталанта» стала 38-й командой, ворота которой поражал португалец в рамках Лиги чемпионов. Это рекордный показатель для международного турнира.

Ранее в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными Португалии и Люксембурга реализовал два пенальти с разницей в пять минут.