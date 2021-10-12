Роналду оформил дубль за пять минут

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметился двумя голами в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными Португалии и Люксембурга. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

36-летний португалец успешно реализовал два пенальти с разницей в пять минут. Таким образом, он оформил дубль уже к 13-й минуте противостояния. На 17-й минуте матча Бруну Фернандеш увеличил преимущество хозяев поля, сделав счет 3:0.

Всего Роналду восемь раз поражал ворота сборной Люксембурга. Чаще от форварда не пропускала ни одна национальная команда.

9 октября в товарищеском матче против сборной Катара Роналду установил сразу три рекорда. Он принял участие в 181-м матче за национальную команду, опередив испанца Серихо Рамоса. Также он отметился 112-м мячом на уровне сборных, улучшив собственный мировой рекорд. Также форвард поразил ворота 46-й национальной команды в карьере.

Роналду выступает за сборную с 2003 года. В 2016-м году он стал чемпионом Европы.