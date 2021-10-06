Названа зарплата Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду зарабатывает в «Манчестер Юнайтед» 26,5 миллиона фунтов в год

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получает в «Манчестер Юнайтед» около 26,5 миллиона фунтов стерлингов (31,1 миллиона евро) в год. Зарплату игрока назвал портал Sporrac.

Форвард с большим отрывом является самым высокооплачиваемым футболистом «красных дьяволов». На втором месте находится испанский голкипер Давид де Хеа, который получает чуть меньше 20 миллионов фунтов.

Кроме того, по данным источника, 36-летний Роналду зарабатывает больше, чем три клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) тратят на выплаты всем своим футболистам. Гонорару португальца уступают годовые бюджеты на зарплату «Норвича» (24,2 миллиона), «Лидса» (17,9 миллиона) и «Брентфорда» (12,8 миллиона).

Роналду стал футболистом «Манчестер Юнайтед» 31 августа. В нынешнем сезоне он провел шесть матчей за английский клуб во всех турнирах, в которых забил пять мячей.