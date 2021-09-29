Роналду забил победный гол в составе МЮ в рекордном матче в Лиге чемпионов

Форвард МЮ Роналду в игре с «Вильярреалом» забил победный гол и установил рекорд ЛЧ

Гол Криштиану Роналду принес «Манчестер Юнайтед» домашнюю победу над «Вильярреалом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Португалец отличился на 95-й минуте игры, сделав счет 2:1 в пользу своей команды. До этого команды обменялись голами на старте второго тайма. На забитый мяч форварда гостей Пако Алькасера хозяева ответили точным ударом Алекса Теллеса.

Поединок против «Вильярреала» позволил Роналду установить рекорд Лиги чемпионов. Он провел 178-й матч в рамках турнира и превзошел достижение, принадлежавшее бывшему вратарю «Реала» и «Порту» Икеру Касильясу.

Для Роналду гол в ворота испанской команды стал пятым в пяти матчах после возвращения в «Манчестер Юнайтед». Футболист подписал контракт с англичанами 31 августа.