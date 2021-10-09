Роналду установил три рекорда за матч

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду установил сразу три рекорда в ходе товарищеского матча между сборными Португалии и Катара. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

36-летний форвард записал на свой счет 181-й матч за сборную. Это лучший результат в истории для европейских игроков. Выйдя на поле в матче с Катаром, он опередил испанца Серхио Рамоса.

На 37-й минуте Роналду отметился забитым мячом. Гол стал 112-м для форварда на уровне сборных. Таким образом, он улучшил свой рекорд пол количеству голов за национальную команду. Кроме того, Роналду отличился против 46-й сборной в своей карьере — это также мировой рекорд.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. Вместе с национальной командой он становился бронзовым призером чемпионата Европы-2012, серебро Евро-2004 и выигрывал чемпионат Европы в 2016-м. В 2019 году Роналду завоевал золото Лиги наций.