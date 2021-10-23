Роналду ответил критикам

Криштиану Роналду — критикам: продолжайте, я все равно буду затыкать вам рты и побеждать

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о критике в свой адрес. Его слова приводит Twitter Sky Sports.

«Мне 36 лет, я выиграл все, так разве стоит мне беспокоиться о людях, которые плохо обо мне говорят? Я крепко сплю по ночам. Я ложусь в постель с чистой совестью. Продолжайте, потому что я все равно буду затыкать вам рты и побеждать», — ответил Роналду критикам.

Португалец признался, что до сих пор мотивирован, несмотря на все завоеванные им трофеи. По его словам, у «Манчестер Юнайтед» есть большой потенциал. «Я здесь, чтобы побеждать, выигрывать трофеи. Я не отдыхать приехал», — отметил он.

21 октября сообщалось, что Роналду установил очередной рекорд Лиги чемпионов. Форвард забил мяч в ворота «Аталанты» (3:2), которая стала 38-й командой, пропускавшей от Роналду в турнире.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом. Его зарплата составляет около 26,5 миллиона фунтов стерлингов (31,1 миллиона евро) в год. Португалец — пятикратный обладатель «Золотого мяча».

