Названо условие ухода Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду может уйти из «Манчестер Юнайтед», если клуб не попадет в Лигу чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду может уйти из английской команды. Express назвал условие, при котором это может произойти.

По информации источника, форвард не захочет продолжать играть за манкунианцев, если те по итогам сезона не попадут в Лигу чемпионов. Подчеркивается, что Роналду не интересует выступление в Лиге Европы или Лиге конференций.

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» в начале нынешнего сезона. С этого момента он провел в составе «красных дьяволов» 12 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал одну голевую передачу.

«Манчестер Юнайтед» после 11 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) имеет в активе 17 очков, команда находится на шестом месте. Путевку в Лигу чемпионов получат первые четыре клуба чемпионата.